Recuperados últimos seis corpos do acidente de helicóptero que matou Kobe Bryant

Seis dos nove corpos das pessoas que morreram no domingo, no acidente de helicóptero que vitimou o antigo basquetebolista Kobe Bryant, foram esta terça-feira encontrados e recuperados por uma equipa de resgate enviada a Calabasas.

Depois de terem sido resgatados três corpos no próprio dia do acidente, os restantes seis foram esta terça-feira encontrados e transportados, anunciaram os serviços de medicina legal daquele condado do estado norte-americano da Califórnia.

Os corpos foram entregues ao Centro de Medicina Forense, em Los Angeles, onde uma equipa de especialistas vai trabalhar para identificar as seis vítimas cujo nome não é ainda conhecido.

Kobe Bryant, de 41 anos, considerado um dos maiores jogadores de sempre da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), morreu no domingo na sequência de um acidente de helicóptero em Calabasas, que vitimou outras oito pessoas, entre elas a sua filha Gianna, de 13 anos.

O basquetebolista, conhecido como 'Black Mamba' (cobra mamba negra), chegou à NBA aos 17 anos e jogou durante de 20 anos nos Los Angeles Lakers, tendo conquistado cinco títulos da NBA e duas medalhas de ouro olímpicos (Pequim2008 e Londres2012). É um dos únicos sete atletas que ultrapassaram a marca dos 30.000 pontos na carreia.