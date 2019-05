Rede Aga Khan vai financiar restauro de pinturas doadas a Portugal

Por Lusa | 19:17

O príncipe Amyn Aga Khan revelou hoje que vai financiar o restauro das três pinturas do pintor régio de D. Pedro II, Bento Coelho da Silveira, doadas ao Museu Nacional Soares do Reis, no Porto, e ao Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.

O anúncio foi feito na cerimónia de doação da pintura "Apresentação da Virgem no Templo", que foi oferecida pelos príncipes Aga Khan e Amyn ao Museu Nacional de Soares dos Reis, onde a obra vai ficar exposta.

"Posso acrescentar que não só demos estas pinturas a estes museus, [como] obviamente vamos financiar o restauro destas imagens, tanto em Lisboa, como aqui", anunciou.