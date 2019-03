Redução tarifária no Tâmega e Sousa ultrapassa os 80% em algumas ligações ao Porto

Por Lusa | 15:09

O Programa de Redução Tarifária no Tâmega e Sousa, hoje apresentado em Baião, prevê descontos superiores a 80% em algumas ligações de comboio e autocarro das sedes de concelho do território à cidade do Porto.

Segundo exemplos adiantados pelo presidente da comunidade intermunicipal, Armando Mourisco, o passe mensal para a ligação de autocarro entre Baião e o Porto custa agora 131 euros e vai passar a custar 40 euros, quando a medida entrar em vigor, no dia 01 de maio.

Se a viagem for de comboio, entre as mesmas localidades, o valor diminuirá dos 160 euros para os 40 euros.