Reduzido para 3 alerta de tempestade tropical em Macau

Por Lusa | 22:25

As autoridades de Macau baixaram hoje de 8 para 3 o alerta de tempestade tropical, enquanto o tufão Mangkhut se afasta gradualmente do território, e preveem a redução da intensidade do vento nas próximas horas.

O alerta tinha já sido reduzido de 10 para 8 às 20:00 horas locais de domingo (13:00 horas de hoje em Lisboa).

A redução do sinal para 3 ocorreu às 04:00 horas de segunda-feira em Macau (21:00 horas de hoje em Lisboa), e a previsão era de ventos entre os 41 e 62 quilómetros por hora acompanhados de rajadas de cerca de 110 quilómetros por hora.