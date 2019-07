Reformados do BCP exigem aumentos das pensões

Os reformados do BCP sócios do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SBSI) exigem aumentos das pensões, que dizem estar estagnadas desde 2010, referem num comunicado hoje divulgado.

A moção com esta exigência foi aprovada em reunião em 18 de julho, referindo essa moção que estes reformados que, ao contrário dos outros pensionistas bancários, não veem as pensões atualizadas desde 2010.

Os reformados querem "a revisão da tabela salarial do BCP e a atualização das pensões indexadas aos salários do ativo em valores semelhantes aos do resto da banca" e rejeitam que haja "qualquer tentativa de negociar uma pretensa compensação ou qualquer outro expediente", exigindo a atualização das reformas.