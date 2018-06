Regime de incentivos à inovação no setor público publicado em Diário da República

Por Lusa | 12:12

A portaria que estabelece os incentivos a práticas inovadoras na gestão pública, mediante ações de capacitação para a inovação, projetos de inovação experimentais e prémios para os melhores projetos inovadores foi hoje publicada em Diário da República.

Assinada pela ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, e pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, a portaria n.º 186/2018 vem concretizar a possibilidade prevista no Orçamento do Estado para 2018 de criação de "incentivos e outros mecanismos específicos de estímulo de práticas inovadoras de gestão pública" com vista à "valorização dos recursos humanos", "melhoria do ambiente de trabalho" e "desenvolvimento de modelos de gestão".

"É essencial promover um ecossistema que favoreça a execução de estratégias de inovação abrangentes, não apenas nos serviços prestados aos cidadãos e às empresas, mas também na gestão das organizações e das pessoas", lê-se no texto da portaria, que entra em vigor na quinta-feira.