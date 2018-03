Registos de alojamentos locais passaram de 28 mil em 2015 para atuais 29 mil - Governo

Por Lusa | 12:00

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, informou hoje que os registos de alojamento local são atualmente 59 mil, quando em dezembro de 2015 eram 28 mil.

Numa intervenção acerca do Programa Simplex +, na Bolsa de Turismo de Lisboa, a decorrer até domingo, a governante referiu a preocupação que houve em integrar os locais que "estavam fora do mercado formal", pelo que avançou a obrigação legal de as plataformas digitais terem o registo formal.

Assim, o número de registos evoluiu de 28 mil locais de alojamento local para 59 mil "neste momento", informou a secretária de Estado.