Regulador da aviação com inspetores de prevenção para greve de tripulantes da Ryanair

Por Lusa | 19:27

A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) terá uma equipa de inspetores no Porto e outra de prevenção em Lisboa, no âmbito da greve de tripulantes europeus da Ryanair, que em Portugal decorre na quarta e quinta-feira.

"A ANAC tem uma equipa de inspetores de prevenção, caso se revele necessário, para Lisboa. Estará uma equipa de inspetores no Porto", informou hoje o regulador da aviação civil, na sequência de questões da agência Lusa.

No âmbito das suas competências, autoridade afirmou ter mantido contacto estreito com a sua congénere irlandesa e tem solicitado "informações à transportadora, no sentido garantir informação atempada e fidedigna dos voos cancelados".