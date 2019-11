Regulamento do Alojamento Local de Lisboa deverá entrar em vigor esta semana - câmara

A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou hoje por maioria o Regulamento de Alojamento Local da capital, que deverá entrar em vigor ainda esta semana, anunciou o vereador do Urbanismo, Ricardo Veludo.

"O regulamento entrará em vigor imediatamente com a sua publicação em Diário da República", afirmou Ricardo Veludo, estimando que a publicação ocorra já na quinta-feira.

A proposta teve os votos contra do PSD, CDS-PP, MPT, PPM e do deputado municipal independente Rodrigo Mello Gonçalves, a abstenção do BE e do deputado independente Raul Santos e os votos favoráveis das restantes forças políticas.