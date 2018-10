Rei da Bélgica enaltece "sentido de ser europeu" de Portugal

Por Lusa | 13:21

O rei Philippe da Bélgica enalteceu hoje o "sentido de ser europeu" de Portugal, considerando que a visita de Estado que hoje iniciou será "uma oportunidade única" para reforçar a já "longa história" das relações luso-belgas.

"Admiramos o vosso país e a forma como combinam as tradições com o sentido de ser europeu. O facto de colocarem tanto ênfase na Europa - como fazemos na Bélgica - e ao mesmo tempo acarinharem as vossas tradições e a vossa rica cultura e História é para nós um exemplo", disse o rei Philippe.

O monarca falava, em Lisboa, após um encontro, no Palácio de Belém, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.