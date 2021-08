Reino Unido apoiará eventual adiamento da retirada militar dos EUA no Afeganistão

O Reino Unido apoiará uma eventual decisão dos Estados Unidos de adiar a data de retirada militar do Afeganistão, prevista para 31 de agosto, para resgatar civis, disse este domingo o secretário da Defesa britânico.

Num artigo publicado no jornal Mail of Sunday, Ben Wallace disse que se o calendário dos EUA para a retirada das suas forças for mantido, o Reino Unido "não perderá tempo" e retirará de Cabul a maioria das pessoas que esperam para deixar o país.

"Talvez os norte-americanos possam ficar mais tempo e [então] terão o nosso total apoio se o fizerem", disse o responsável pela Defesa no executivo de Boris Johnson.