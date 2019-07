Reino Unido devolve 1400 toneladas de frango com salmonela ao Brasil

O Reino Unido devolveu 1.400 toneladas de frango do Brasil devido à presença da bactéria salmonela, indicou a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento brasileira, na quarta-feira, em conferência de imprensa.

De acordo com Tereza Cristina, num intervalo de 15 meses, o Reino Unido devolveu 16 contentores de frango com salmonela e um contentor com problemas na refrigeração da carne, totalizando 1.400 toneladas de aves.

A governante abordou o assunto depois de o jornal britânico ter publicado, na quarta-feira, uma reportagem, em parceria com a 'ONG' Repórter Brasil e a organização 'Bureau of Investigative Journalism', dando conta que o país sul-americano teria "exportado milhares de toneladas de frango contaminado com salmonela nos últimos dois anos", sendo que mais de "um milhão dessas aves" teriam sido enviadas para o Reino Unido.