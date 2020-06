Reino Unido regista mais 181 mortes pelo novo coronavírus

O Reino Unido registou 181 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, menos 21 do que no dia anterior, elevando o total para 41.662, anunciaram hoje as autoridades de saúde britânicas.

O Ministério da Saúde britânico informou hoje que, na sexta-feira, se registaram 181 novas mortes de pacientes cujo diagnóstico com a covid-19 foi confirmado por teste, número que compara com 202 no dia anterior, num total de 41.662 desde o início do surto no país.

Por seu lado, também nas últimas 24 horas, verificaram-se 1.425 novos casos, perfazendo um total de 294.375 de infetados pelo novo coronavírus.