Reino Unido/Eleições: Corbyn promete resolver 'Brexit' em seis meses com novo acordo e referendo

O líder do partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, prometeu hoje resolver o processo do 'Brexit' em seis meses, negociando um novo acordo e submetendo-o a um referendo.

"Após três longos anos de divisão por causa do 'Brexit' e de fracasso dos Conservadores, precisamos de resolver este problema. Precisamos de tirá-lo das mãos dos políticos e deixar que o povo tenha a palavra final", afirmou Corbyn no lançamento da campanha para as eleições legislativas de 12 de dezembro.

Corbyn disse que, se o 'Labour' ganhar as eleições, pretende "abrir negociações imediatamente sobre uma relação sensata com a União Europeia, uma [relação] que não destrua postos de trabalho, que mantenha as relações comerciais e uma união aduaneira".