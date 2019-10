Relações entre Índia e China são estáveis e diferenças mas geríveis -- PM indiano

O primeiro-ministro indiano, Nerendra Modi, afirmou hoje, durante o segundo dia de visita do Presidente chinês, Xi Jimping, à Índia que as relações entre os dois países alcançaram estabilidade e que as diferenças serão geridas de forma prudente.

Nerendra Modi referiu que no encontro que teve hoje com Xi Jimping na cidade costeira de Mamallapuram, as delegações de ambos os países se mostraram sensíveis às preocupações do outro Estado, acentuando que as relações entre os dois países alcançaram estabilidade e um novo impulso e que as diferenças podem ser geridas de forma prudente evitando disputas.

Esta visita de dois dias de Xi Jimping à Índia para discutir as relações bilaterais acontece num momento de tensão com o apoio da China ao Paquistão, depois de Nova Deli ter imposto restrições na região da Caxemira que controla.