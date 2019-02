Relações públicas fanática do Benfica revela mensagem íntima enviada por comentador do Sporting

Alexandra Figueiredo garante que não deu "troco" ao advogado e comentador Pedro Proença.

Depois de ter escrito esta segunda-feira que "ter o Pedro Proença no 'Prolongamento', fez-me gostar do Pedro Guerra", Alexandra revela ter recebido uma mensagem privada do advogado e comentador da TVI... que diz estar atento a ela desde 2009 apesar de "não lhe ter dado troco", avança a



Alexandra Figueireido não esconde de ninguém que é adepta ferrenha do Benfica. A escultural relações públicas revela agora que foi abordada por Pedro Proença, que nos últimos tempos tem falado de futebol na TVI como comentador afeto ao Sporting.Depois de ter escrito esta segunda-feira que "ter o Pedro Proença no 'Prolongamento', fez-me gostar do Pedro Guerra", Alexandra revela ter recebido uma mensagem privada do advogado e comentador da TVI... que diz estar atento a ela desde 2009 apesar de "não lhe ter dado troco", avança a Flash!

"Esta foi a primeira mensagem que o Pedro Proença me enviou em 2009... Hoje, depois de ler o meu post (pelos vistos anda sempre atento ao que escrevo... desde 2009, pelo menos, apesar de eu não lhe dar "troco"), resolveu enviar-me mais uma a elogiar-me (literalmente, não estou a ser irónica) e disse-me que fica feliz que ele não me seja indiferente...

Alguém tem uma canjinha para aliviar os enjoos?", escreveu esta terça-feira a relações públicas, mostrando uma imagem da mensagem privada enviada supostamente pelo advogado.





Na mensagem, que terá sido enviada no dia 17 de junho de 2009, há praticamente 10 anos, Pedro Proença dizia que tinha ficado encantado com as fotos de Alexandra Figueiredo e que ela tinha "uma aura muito positiva à sua volta".



Acrescentou que "a presença desta aura só é constatável ao vivo e no caso da Alexandra ela sobressai até nas fotos". Garantia ainda que se interessa pelo "esoterismo na perspectiva pura e simples do controlo do ego e da mente" e que depois de ter visto as imagens da bela loura nas redes sociais "gostava de partilhar" com ela "este facto".





Pedro Proença, que assume que foi "um contacto assim tão direito", acaba a mensagem com um beijinho.



Alexandra garante que não deu "troco" mas curiosamente guardou a mensagem 10 anos.