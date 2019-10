Relatório aponta incapacidade do SNS para gestão estratégica dos recursos humanos

A incapacidade do Serviço Nacional de Saúde de conseguir uma gestão estratégica dos recursos humanos, sendo este o seu "maior ativo", é apontada no relatório da Coordenação para a Reforma do SNS na área dos cuidados de saúde primários.

A Coordenação para a Reforma do SNS (CNCSP) foi criada pelo anterior Governo, tendo como "duas grandes linhas orientadoras" a "definição e disseminação de políticas de saúde e seu enquadramento estratégico" e a "conceção e desenvolvimento dos instrumentos que permitam a sua operacionalização".

No relatório divulgado pelo Ministério da Saúde, que analisa o período entre dezembro de 2015 e outubro de 2019, a CNCSP aponta "os aspetos positivos e negativos deste trajeto de quase quatro anos" e apresenta propostas de melhoria.