Relatório da ONU aponta Brasil como maior mercado de cocaína na América do Sul

O Brasil é o maior mercado de cocaína na América do Sul, de acordo com um relatório global apresentado na quarta-feira pela agência das Nações Unidas para as Drogas e Crime (UNODC).

"Com quase 1,5 milhões de consumidores de cocaína e 'crack' no ano passado, o Brasil é atualmente o maior mercado de cocaína na América do Sul", escreve o relatório do UNODC no capítulo das Drogas Estimulantes.

O relatório foi apresentado na quarta-feira em Nova Iorque, nos Estados Unidos, na sede da Organização das Nações Unidas.