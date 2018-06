Remoção de lamas no Tejo junto às Portas de Ródão começou na segunda-feira - Governo

Por Lusa | 19:08

Os trabalhos de remoção de lamas do rio Tejo junto às Portas de Ródão começaram na segunda-feira, disse hoje à Lusa fonte do Ministério do Ambiente.

A retirada das lamas teve início após uma fase de testes, indicou a fonte, sem indicar mais pormenores sobre a operação.

Em maio, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) disse no parlamento que a operação de remoção de lamas do fundo do Tejo -- decidida após o episódio de poluição registado no rio em janeiro - terá um custo de 1,7 milhões de euros.