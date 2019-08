Remuneração média da função pública sobe 1,2% em abril para 1.482,5 euros

A remuneração base média dos funcionários públicos subiu 1,2% em abril face ao mesmo período do ano passado, para 1.482,5 euros ilíquidos devido sobretudo ao aumento do salário mínimo no Estado e ao descongelamento das carreiras, segundo a DGAEP.

A síntese estatística do emprego público publicada pela Direção-Geral do Emprego Público (DGAEP) indica que em abril o valor da remuneração base média mensal dos trabalhadores das administrações públicas era de 1.482,5 euros ilíquidos (antes da dedução de quaisquer descontos), um aumento médio de 0,3% face a janeiro e de 1,2% em termos homólogos.

O aumento da remuneração média deve-se essencialmente à atualização do valor da remuneração mínima na administração pública, que passou de 580 euros para 635,07 euros em janeiro, bem como ao descongelamento das carreiras.