REN conclui compra de empresa de transporte de eletricidade no Chile por cerca de 154 ME

A REN -- Redes Energéticas Nacionais anunciou hoje a concretização da compra de 100% da Empresa de Transmision Eléctrica Transemel, por 168,6 milhões de dólares (cerca de 154,7 milhões de euros), o segundo investimento da empresa no Chile.

Em comunicado ao mercado, a empresa liderada por Rodrigo Costa informa que as empresas Compañia General de Electricidad, S.A. e Naturgy Inversiones Internacionales, S.A. adquiriram a totalidade do capital social da Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel, transação que foi financiada com recurso unicamente a dívida externa.

A Transemel possui e opera 92 quilómetros de linhas de transmissão elétrica e cinco subestações, localizadas maioritariamente no norte do Chile, região que é marcada pela forte influência da indústria mineira, estando uma das subestações localizada perto da maior mina de cobre do mundo, em Calama, e pela crescente predominância de projetos de produção de energia renovável, fruto do grande potencial solar nessa zona do país, refere.