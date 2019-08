Renamo pede à comunidade muçulmana apoio ao acordo de paz em Moçambique

O presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, Momade Ossufo, instou a comunidade muçulmana a ajudar, através de orações, a manutenção da paz, concórdia e bom senso entre os moçambicanos.

"Aproveitamos este momento para pedir aos nossos irmãos muçulmanos que tenham presente nas suas preces a benevolência de Alá pelos acordos de cessação das hostilidades", disse Ossufo Momade, em comunicado distribuído hoje.

A paz e o bom senso devem prevalecer no seio dos moçambicanos, lê-se na nota, difundida por ocasião da celebração do Ide Al Uda, também conhecido como festa do sacrifício, uma comemoração muçulmana que tem a duração de quatro dias.