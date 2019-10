Renault demite presidente executivo e nomeia Clotilde Delbos por período de transição

A Renault anunciou hoje que o presidente executivo, Thierry Bolloré, foi demitido de funções e substituído imediatamente por um período de transição pela diretora financeira, Clotilde Delbos, na sequência de uma reunião extraordinária do Conselho de Administração.

"O Conselho de Administração decidiu pôr termo aos mandatos do presidente executivo da Renault AS (...), senhor Thierry Bolloré, com efeito imediato. O Conselho de Administração decidiu nomear, com efeito imediato, a senhora Clotilde Delbos para presidente executiva da Renault SA por um período de transição", anunciou o construtor automóvel francês num comunicado.

Delbos ficará à frente da Renault até que o fabricante automóvel encontre um novo presidente executivo.