Renault vai "estudar com interesse" proposta de fusão com Fiat Chrysler

O Conselho de Administração da Renault disse hoje que vai "estudar com interesse a oportunidade" da proposta de fusão feita polo grupo ítalo-americano Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

"Depois da análise dos termos da proposta amigável da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), o Conselho de Administração da Renault decidiu estudar com interesse a oportunidade de tal fusão, reforçando o aparelho industrial do Grupo Renault e a geração de valor adicional para a Aliança", com Nissan e Mitsubishi, refere em comunicado o grupo Renault.

O Conselho de Administração da Renault reuniu-se hoje para examinar a proposta feita pela FCA, segundo o mesmo comunicado, no qual o grupo refere que "informações adicionais serão dadas no momento oportuno para informar o mercado do resultado destas discussões".