Repórter de biquíni prepara semana no Algarve

Sara Santos vai estar na praia da Comporta esta sexta-feira.

08:40

O verão vai a meio para a Repórter de Biquíni da, que prepara com grande expectativa a chegada às praias algarvias, o que acontece já na próxima semana. "Agora é que o verão vai aquecer. Vai ser giro, porque no Algarve está mais calor e há mais pessoas. Por isso, espero uma boa receção", começa por contar Sara Santos, que esta quinta-feira esteve na praia do Soltróia e hoje segue para a Comporta. Em Troia, foi recebida em ambiente de grande animação por um grupo de banhistas do Alentejo. "O carinho das pessoas tem sido fantástico. Foi mais um dia em cheio."