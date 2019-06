Repressão em Tiananmen tornou China imune à agitação política -- imprensa oficial

Um jornal oficial do Partido Comunista Chinês (PCC) sugeriu hoje que a sangrenta repressão do movimento pró-democracia de Tiananmen tornou a China "imune" à agitação política, numa rara referência sobre os eventos ocorridos há trinta anos.

Em editorial, o Global Times considera que o "incidente" ocorrido na noite de 03 para 04 de junho de 1989 é um "evento histórico esquecido", face ao espetacular desenvolvimento económico do país.

"Desde aquele incidente, a China tornou-se a segunda maior economia do mundo, com acelerada melhoria dos padrões de vida", defendeu o jornal de língua inglesa do grupo do Diário do Povo, o órgão central do PCC.