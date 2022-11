Republicanos alcançam maioria na Câmara dos Representantes

Os Republicanos alcançaram, esta quarta-feira, a maioria na câmara dos representantes. Mais de uma semana após o dia das eleições, o partido assegurara os 218 votos necessários para terem a maioria na Câmara dos Representantes, avança a Associated Press.Depois de ter perdido a hipótese de recuperar o senado, o Partido Republicano conseguiu uma ligeira minoria na câmara baixa do Congresso, muito longe da "onda vermelha" (a cor do partido), prometida pelo ex-Presidente Donald Trump como desfecho das eleições intercalares que decorreram no passado dia 08.

Com alguns círculos eleitorais ainda por esclarecer, os votos alcançados são suficientes para criar dificuldades à agenda política de Joe Biden, nos próximos dois anos.



Joe Biden já congratulou McCarthy, na noite de quarta-feira, e disse estar "pronto a trabalhar com os Republicanos da Câmara para apresentar resultados para as famílias trabalhadoras".



"As eleições da semana passada demonstraram a força e a resiliência da democracia americana. Houve uma forte rejeição aos negacionistas eleitorais, violência política e intimidação", disse Biden numa declaração. "Houve uma declaração enfática de que, na América, prevalece a vontade do povo".