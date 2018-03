Republicanos e democratas alcançam acordo para orçamento dos EUA

Por Lusa | 03:14

Republicanos e democratas alcançaram esta quarta-feira um acordo para o orçamento da administração norte-americana, prevendo um grande aumento para a defesa e uma verba para o muro com o México muito inferior à pretendida pelo Presidente, Donald Trump.

O acordo, que permitirá evitar a paralisação da administração norte-americana ('shutdown'), tem o valor de 1,3 mil milhões de dólares (mais de mil milhões de euros) e prevê verbas até ao final do ano orçamental -- 30 de setembro de 2018.

Com 2.200 páginas, o texto do acordo, divulgado na quarta-feira à noite, atribui 700 milhões de dólares (556 milhões de euros) à defesa, enquanto as restantes despesas da administração se fixam em 591 milhões de dólares (478 milhões de euros).