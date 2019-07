Requalificação da zona ribeirinha entre Pedrouços e Cruz Quebrada vai custar 300 ME

A zona ribeirinha entre Pedrouços, Lisboa, e Cruz Quebrada, Oeiras, vai ser requalificada até 2030, num investimento total de 300 milhões de euros, maioritariamente privado, anunciou hoje o Governo.

O projeto, que abrange 64 hectares de área de intervenção, pretende posicionar Portugal num "espaço de referência no contexto internacional nos domínios das ciências marítimas e marinhas e à economia azul", realçou a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, que falava na cerimónia de apresentação do 'Campus do Mar', que nascerá na frente ribeirinha entre Pedrouços e a Cruz Quebrada.

Do investimento total de 300 milhões de euros, até 2030, 73% será investimento privado (219 ME), 25% público-privado (76ME) e 2% (5ME) será investimento público, estimando-se uma receita anual de 6,8 milhões de euros.