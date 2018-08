Reserva Federal mantém taxas de juro e assinala crescimento "forte"

Por Lusa | 19:27

A Reserva Federal (Fed) deixou hoje as taxas de juro inalteradas, mas afirmou que há um forte crescimento da economia norte-americana, assinalando a possibilidade de uma nova subida em breve.

No comunicado divulgado após uma reunião de política monetária de dois dias, o banco central norte-americano indicou que as taxas de juro se mantêm no intervalo entre 1,75% e 2%, como era esperado pelos analistas.

O comité de política monetária da Fed referiu também que a atividade económica "tem avançado a um ritmo forte", o que pode ser interpretado pelos mercados como um sinal para uma nova subida das taxas de juro na reunião de 26 de setembro.