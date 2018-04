Por Lusa | 16:08

As reservas de petróleo dos Estados Unidos baixaram na semana passada em 4,6 milhões de barris e ficaram em 425,3 milhões, informou hoje o Departamento de Energia.

No nível atual, as reservas mantiveram-se no nível médio para esta época do ano, segundo o Governo.

Após a divulgação destes dados, o preço do barril de petróleo para entrega em maio baixou 1,22 dólares para 62,29 dólares.