Resgatados mais de 300 jovens de suposta escola islâmica na Nigéria

A polícia nigeriana resgatou, durante a noite, mais de 300 pessoas, incluindo vários menores de diferentes nacionalidades, vítimas de tortura e abuso sexual, numa alegada escola islâmica, disse hoje um porta-voz da polícia.

O estabelecimento, localizado em Kaduna, norte da Nigéria, foi sinalizado pelos vizinhos, que suspeitaram das práticas do suposto centro de ensino do Corão, indicou o porta-voz do Estado de Kaduna, Yakubu Sabo.

De acordo com a polícia, os estudantes tinham sinais de maus tratos e estavam acorrentados pelos tornozelos.