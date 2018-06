Resolução da falta de água em Viseu "tem no Governo um grande parceiro" - PS

Por Lusa | 16:20

O presidente da Federação Distrital de Viseu do PS disse hoje que a resolução do problema de falta de água na região "tem no Governo um grande parceiro", mas que "tem de haver liderança" para construir uma solução.

"Se voltar a falhar água em Viseu, compete ao senhor presidente da Câmara (Almeida Henriques) assumir as responsabilidades, porque não deu o passo em frente, não apresentou as candidaturas, não liderou o processo da solução que a região exige. Portanto, a culpa será só dele", afirmou António Borges, em conferência de imprensa.

Na quarta-feira, Almeida Henriques (PSD) admitiu que, se o Governo não assegurar que a futura empresa intermunicipal de abastecimento de água e saneamento receberá 50 milhões de euros de apoios comunitários, esta poderá não ser constituída.