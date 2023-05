Responsáveis do turismo mantêm otimismo mas alertam que verão tem pouca margem para crescer

Responsáveis pelo turismo, como CTP, AHP e APAVT, admitem que 2023 está a correr bem, mas preferem manter um otimismo moderado pela continuidade das incertezas para o fecho do ano, alertando que o verão tem pouca margem para crescer.

O impacto do desempenho do turismo na economia nacional no primeiro trimestre, que cresceu acima das expectativas de algumas das principais instituições económicas, tem vindo a influenciar as previsões para o país. Instituições como o FMI ou a Comissão Europeia afirmaram recentemente que o desempenho acima do previsto no primeiro trimestre tem sido largamente motivado pelo turismo, cuja retoma continua mais forte do que o previsto.

A Lusa ouviu os presidentes da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) e da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) para perceber se este desempenho se sente na atividade do dia a dia, se acreditam que se vai manter todo o semestre e depois no verão, e com isso fechar mais um ano melhor do que se antevia, numa conjuntura que se apresenta difícil, de instabilidade, e com guerra, inflação e juros altos.