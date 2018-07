Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Retiros em Leiria oferecem comodidade em plena natureza

Nasceu em Monte Redondo um espaço para fugir à confusão da cidade.

Por Daniela Espírito Santo | 11.07.18

Para aqueles que acreditam que o verão não é sinónimo de praia e calor, mas sim de relaxamento e comunhão com a natureza, há uma nova opção a ter em conta na altura de marcar as merecidas férias.



Inaugurada no primeiro dia deste mês, a Rural Retreats - Retiros Rurais Portugal é uma propriedade localizada em Cavadas, perto de Monte Redondo, que promete ser o alojamento preferido dos amantes do turismo na calmaria do campo.



Esta propriedade em Leiria é composta por três casas rurais, sendo que duas são T2 totalmente autónomos e a outra é um T1 igualmente independente. Para além disso há ainda quatro ‘casulos’ de madeira, uma espécie de T0 para acampar em modo ‘deluxe’, com casa de banho e kitchenet.



Os espaços são todos decorados de forma simples e com tons amadeirados, para condizer com a paisagem circundante e dar um delicioso toque ‘natural’ à experiência. Nos espaços comuns há jardins e duas piscinas, sendo que uma delas é natural e é alimentada por uma pequena ribeira.



Para entreter os mais novos há ainda um parque infantil pensado para toda a família. Tudo isto a apenas dez minutos da praia de Pedrógão, 15 da Praia de Vieira e a cerca de meia hora de Leiria e Figueira da Foz.



Os preços começam nos 25 euros nos ‘casulos’ e 42 euros nas casas.