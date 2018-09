Retomada circulação nas pontes e ligações marítimas e aéreas em Macau

Por Lusa | 03:14

As autoridades de Macau anunciaram hoje a reabertura das pontes que ligam a península à ilha da Taipa e o reinício das ligações marítimas e aéreas, na sequência do afastamento do tufão Manghkut do território.

A passagem da tempestade tropical, considerada a pior do ano, causou pelo menos 17 feridos em Macau, um deles em estado grave, e fortes inundações nas zonas baixas do território, onde o nível da água atingiu os dois metros.

No domingo, o sinal 10 de tempestade tropical, o máximo de uma escala com 1, 3, 8 e 9, esteve em vigor durante nove horas, o mais longo período registado desde 1968.