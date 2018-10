Retomadas buscas pelos dois pescadores desaparecidos nos Açores

Por Lusa | 12:22

As operações de busca e salvamento pelos dois pescadores desaparecidos desde a noite de segunda-feira ao largo da ilha de São Jorge, nos Açores, foram retomadas hoje de manhã, disse o capitão do porto da Horta.

Rafael da Silva disse esperar que as condições climatéricas de hoje facilitem os trabalhos, depois da chuva e do estado do mar terem dificultado as buscas ao final da tarde de terça-feira.

"Esperamos que as condições climatéricas de hoje sejam mais favoráveis e que possamos encontrar os dois homens", adiantou o responsável pela autoridade marítima que está a coordenar os meios de busca entre as ilhas de São Jorge e do Pico.