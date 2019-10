Reunião do Conselho da Ortografia da Língua Portuguesa considerada "histórica"

Os representantes do Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP) consideraram hoje como "histórica" a primeira reunião do Conselho de Ortografia da Língua Portuguesa, um órgão técnico que visa definir áreas prioritárias de intervenção e instrumentos de promoção da língua.

"É com profunda alegria que testemunho este momento, que é histórico para a língua portuguesa", afirmou Margarita Correia, presidente do Conselho Científico do IILP, durante a sessão de abertura da primeira reunião deste órgão técnico.

A reunião, que decorre entre hoje e terça-feira, na Casa das Culturas de Língua Portuguesa - Instituto Pernambuco, no Porto, conta com a presença de vários representantes dos países de língua portuguesa.