Reunião termina sem eleição de António Almeida Costa para o Tribunal Constitucional

Os juízes do Tribunal Constitucional chumbaram esta terça-feira o nome de António Almeida Costa para substituir o juiz conselheiro Pedro Machet, que terminou o mandato em outubro do ano passado.



Neste momento, o nome de Almeida Costa era o único que está em cima da mesa, uma opção que gerou polémica perante as suas posições e argumentos sobre o antiaborto, e a sua defesa sobre a punição de jornalistas que violem o segredo de justiça.



A reunião dos juízes do Tribunal Constitucional para escolher o substituo de Pedro Machete foi adiada, sendo que o processo de cooptação relativo ao nome proposto foi concluído sem que se tenha procedido à cooptação.



"Informo que o processo de cooptação relativo ao nome proposto concluído sem que se tenha procedido à cooptação. A cooptação será retomada em breve", indica um comunicado do Tribunal Constitucional.