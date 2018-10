Por Lusa | 05:24

As reuniões plenárias do parlamento moçambicano recomeçam hoje para uma sessão que conta com 31 pontos na agenda e que se prolonga até 20 de dezembro.

Fonte daquele órgão explicou que a proposta de Orçamento de Estado - para 2019 - é o documento que tradicionalmente centra mais atenções nesta altura do ano, mas a oitava sessão ordinária da Assembleia da República nesta legislatura vai debruçar-se também sobre várias propostas de alteração de leis.

Entre elas estão os projetos de lei de revisão do Código de Execução de Penas, do Código do Processo Penal e do próprio Código Penal.