Ricardinho decide futuro em agosto próximo

Por Lusa | 22:53

O jogador português de futsal Ricardinho, que representa os espanhóis do Inter Movistar, disse hoje que irá anunciar onde irá jogar na próxima temporada em agosto, mostrando-se agradecido por haver propostas de Portugal (Sporting), Brasil e Itália.

O penta bola de ouro da modalidade, que falava durante a apresentação do livro 'Ricardinho - A magia acontece onde há dedicação', reiterou ser importante haver interesse pela sua contratação.

"Nunca disse que tinha ou não interesse no Sporting. É importante e é muito bonito para o futsal que se fale nestes valores. É importante que se fale no interesse dos jogadores. Fico lisonjeado que haja equipas, não só o Sporting, mas do Brasil e de Itália também, que façam ofertas e que tenham interesse que eu vá para lá. Há que meter muitas coisas na balança e neste momento elas pendem um pouco mais para ficar em Espanha", afirmou.