Ator apaixonou-se por Filipa Nascimento, com quem faz par romântico em novela.

Por Rute Lourenço | 10:25

O namoro com Sara Prata parece fazer, definitivamente, parte do passado e agora Ricardo Oliveira está a viver uma nova paixão.A eleita é a jovem Filipa Nascimento, com quem o ator contracena na novela ‘Vidas Opostas’, da SIC, na qual fazem par romântico.A notícia foi avançada pelo comentador Cláudio Ramos, que dá conta de uma cumplicidade crescente entre os dois, dentro e fora dos ecrãs.