Rio acusa Governo de ser "fraco com os fortes" sobre salários dos juízes

O presidente do PSD, Rui Rio, acusou hoje o Governo de ser "forte com os fracos e fraco com os fortes", reiterando a sua oposição a que os juízes possam ganhar mais do que o primeiro-ministro.

Em declarações aos jornalistas, Rio classificou como "injusta" e reveladora de "falta de sentido de Estado" a aprovação de uma medida, na quarta-feira em comissão parlamentar, contida na proposta de Estatuto dos Magistrados Judiciais que vai permitir aos juízes conselheiros auferir um vencimento superior ao do primeiro-ministro.

"Vejo muito mal e o PSD não pode apoiar: revela falta de sentido de Estado quando admitimos que, no quadro da administração pública, alguém pode ganhar mais do que o primeiro-ministro", afirmou, considerando que só o presidente da Assembleia da República e o Presidente da República podem ter vencimentos superiores.