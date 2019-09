Rio Ave decide demolir bancada do estádio que está interdita ao público

O Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje que irá avançar para a demolição da bancada nascente do seu estádio, devido aos problemas estruturais que a mesma apresenta.

Por motivos de segurança, a infraestrutura está interdita ao público desde o início do campeonato, e assim irá continuar até à sua demolição, uma vez que as novas avaliações e observações sobre as condições da bancada recomendaram que a decisão se mantenha.

"Tendo consciência das dificuldades que esta situação certamente representa para os adeptos e sócios, queremos reafirmar o propósito de tentar minimizar qualquer constrangimento e de ultrapassar este obstáculo da forma mais célere e eficaz", transmitiu o clube, através de comunicado.