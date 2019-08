Rio Ave-Vitória de Guimarães adiado devido a "deterioração" de bancada no estádio

O jogo Rio Ave-Vitória de Guimarães, da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, foi adiado devido à "deterioração" da bancada nascente do Estádio dos Arcos, anunciaram hoje a Liga e os clubes.

"Conhecido o relatório do ISEP [Instituto Superior de Engenharia do Porto], esta quinta-feira, 08 de agosto, verificou-se que a estrutura da bancada nascente levanta algumas dúvidas quanto à sua deterioração, sendo necessária uma melhor avaliação técnica complementar que identifique o tipo de intervenção a executar", pode ler-se no comunicado.

Segundo a nota, a decisão de adiar a partida no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, surgiu na reunião preparatória do encontro, em que estiveram presentes Rio Ave, Vitória de Guimarães, a Liga de clubes e a Polícia de Segurança Pública.