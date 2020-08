Rio de Janeiro reabre espaços culturais e volta a permitir eventos

Cinemas, teatros, museus e centros culturais podem retomar as suas atividades a partir de hoje no estado do Rio de Janeiro, Brasil, que também permitiu a realização de eventos sociais com até 500 pessoas.

De acordo com um decreto do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, publicado quarta-feira à noite no Diário Oficial regional, os cinemas devem funcionar com 40% de sua capacidade e o público deverá respeitar dois metros de distanciamento social, enquanto teatros, museus, salas de espetáculos e centros culturais podem reabrir com um terço da ocupação máxima.

Witzel também autorizou a realização de reuniões e eventos sociais em salões de festas com até 500 pessoas, desde que respeitado o limite de um terço da capacidade total dos estabelecimentos e as medidas sanitárias estipuladas pelas autoridades.