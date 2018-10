Rio reúne-se com deputados na quinta-feira para articular debate do orçamento

Por Lusa | 20:57

O presidente do PSD, Rui Rio, disse hoje que se vai reunir com a bancada parlamentar, na quinta-feira, para articular o debate sobre o Orçamento do Estado, documento em relação ao qual já anunciou que o partido votará contra.

Rui Rio afirmou que vai "ouvir os deputados", na quinta-feira, na reunião do Grupo Parlamentar do PSD, e acrescentou que "aquilo que há que articular com a bancada é muito mais o debate orçamental do que propriamente o sentido de voto", o qual, considerou "absolutamente pacifico".

De acordo com o presidente do PSD, a bancada parlamentar "já foi ouvida sobre o Orçamento do Estado, a semana passada", através da respetiva direção do grupo parlamentar, mas Rui Rio irá também ouvir os deputados, ainda que o sentido de voto [contra] tenha já sido determinado pela Comissão Política, reunida hoje em Santarém.