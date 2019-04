Rio Rio considera quase impossível legislar sobre nomeação de familiares

Por Lusa | 13:16

O presidente do PSD defendeu hoje ser "muito difícil, se não impossível", criar uma lei para limitar um "problema ético" como as nomeações de familiares de titulares de cargos políticos, sublinhando que tentar fazê-lo em clima pré-eleitoral "é perigoso".

Falando à entrada para as jornadas autárquicas do PSD/Porto, Rui Rio disse ainda que "quando a ética falha em ditadura não há solução possível", mas "quando a ética falha em democracia há sempre eleições", em que "o povo faz uma avaliação do desempenho do Governo".

Ainda assim, o líder dos sociais-democratas admitiu que, "se os outros partidos quiserem ter a iniciativa" de legislar nesta matéria o PSD "obviamente" participará.