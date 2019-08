Rio Sorraia está intransitável devido a "manto verde" que vai demorar a desaparecer

Redes de pesca presas e um rio intransitável devido à praga de jacintos de água são as principais queixas dos pescadores que retiram sustento do rio Sorraia, um problema que tem solução à vista, mas que não será imediata.

"Conheço o rio há 50 e qualquer coisa anos. Sempre usufruí do rio tanto na pesca como no lazer", contou à agência Lusa um dos fundadores do movimento "Juntos pelo Sorraia", Alberto Santos.

A fauna e a flora deste rio, entre Coruche e Benavente, no distrito de Santarém, estão a ser afetadas por uma praga de jacintos de água, fenómeno que Alberto Santos relaciona com o abandono do Sorraia ao longos dos anos e com o "bloqueio do rio".