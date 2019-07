Risco de incêndio elevado, muito elevado e máximo na maior parte do território

Dez concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Castelo Branco e Portalegre apresentam hoje um risco máximo de incêndio, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A maior parte de Portugal continental tem hoje um risco elevado, muito elevado ou máximo, o mesmo devendo suceder até sexta-feira.

Hoje, apenas o norte e o litoral de Portugal continental tem em geral um risco reduzido e moderado.